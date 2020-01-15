Sinem Kobal'ın yeni fotoğrafındaki o detay gündem oldu! Sinem Kobal'ı görenler şoke oldu

Sinem Kobal sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda evlenen güzel oyuncu Sinem Kobal'ın yeni stili ile çok konuşuldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan sevilen oyuncu Sinem Kobal, saç modeliyle adından söz ettirdi. Yeni saç modelini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Sinem Kobal, fotoğrafına "Kıvırcık" notunu düştü. Sinem Kobal'ın yeni fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 00:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





