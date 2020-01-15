Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün var mı? 15 Ocak ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyordu. Bu hafta içinden itibaren birçok kanalda diziler yayınlanmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? Dizinin 7. bölüm fragmanı geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Fragmanda Osman Bey'in "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleri dikkat çekiyor. İşte, Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusunun yanıtı!