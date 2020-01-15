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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün var mı? 15 Ocak ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyordu. Bu hafta içinden itibaren birçok kanalda diziler yayınlanmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? Dizinin 7. bölüm fragmanı geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Fragmanda Osman Bey'in "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleri dikkat çekiyor. İşte, Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 15.01.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 18:36
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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bugün var mı? Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. 15 Ocak ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Yeni yıl tatili ve kanalların reytinglere göre yenilenen reklam anlaşmaları nedeniyle dizilere yaklaşık 3 haftadır ara verilmişti. Pazartesi gününden itibaren ise birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı hakkında merak edilenler!

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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Sevilen dizi bu akşam yayınlanmıyor. 15 Ocak ATV yayın akışı içerisinde Ç.Rizespor – Galatasaray maçı bulunuyor.

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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 7. yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda Osman Bey'in "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleri dikkat çekiyor. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden ilk fragman...

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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.