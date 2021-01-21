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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! Annelik çok yakıştı Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! Annelik çok yakıştı
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kısa bir süre önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Doğum sonrası kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Kobal, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Kobal'ın son paylaşımıyla hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 10:38
Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış sırrı merak konusu olmuştu.
Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı.
İşte o paylaşımı...
Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı.