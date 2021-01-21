Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! Annelik çok yakıştı

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kısa bir süre önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Doğum sonrası kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Kobal, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Kobal'ın son paylaşımıyla hayran bıraktı.