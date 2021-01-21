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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan okullu oldu! Böyle görüntülendi Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan okullu oldu! Böyle görüntülendi
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan okullu oldu. En az anne babası kadar ilgi odağı olan Karan, annesiyle birlikte okuldan dönerken kameralara yakalandı. Kreşe başlayan oğluyla birlikte araç içinde görüntülenen Evcen, "Karan'ı okuldan aldım. Eve gidiyoruz" dedikten sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:48
Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan okullu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
En az anne babası kadar ünlü olan Karan, okul dönüşü annesi Fahriye Evcen'le böyle görüntülendi.
Kreşe başlayan oğluyla birlikte araç içinde görüntülenen Evcen, "Karan'ı okuldan aldım. Eve gidiyoruz" dedikten sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.
"NAZARDAN KORKUMUYORUZ"
Anne olduktan sonra oğluna bakmak için oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde de eşi Burak Özçivit ile Boğaz havası alırken görüntülenmişti. Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.
Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.