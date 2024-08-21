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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın minik rol arkadaşıydı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

Sinem Kobal'ın minik rol arkadaşıydı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

Bir dönemin popüler dizisi Selena'nın sevilen karakteri Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan dizide Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Gizem Güven gibi isimlerle kamera karşısına geçen Kurtulmuş, zaman içinde büyük bir değişim geçirdi. Genç yıldızın son halini merak edip araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dilara Kurtulmuş'un son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:13
Sinem Kobal’ın minik rol arkadaşıydı! Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

Bir dönemin fenomen dizilerinden Selena'nın sevilen karakteri Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, yıllar sonra sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Sinem Kobal’ın minik rol arkadaşıydı! Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan dizide Sinem Kobal'ın başrolünde olduğu projede çocuk oyuncu olarak tanınan Kurtulmuş, şimdi YouTube videolarıyla karşımıza çıkıyor.

Sinem Kobal’ın minik rol arkadaşıydı! Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

Renkli gözleriyle dikkat çeken genç yıldızın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşkına uğratıyor.

Sinem Kobal’ın minik rol arkadaşıydı! Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

Güzelliğiyle dikkat çeken Kurtulmuş'un son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Maşallah" ,"Ne ara büyümüş" gibi yorumlarda bulundu.

Sinem Kobal’ın minik rol arkadaşıydı! Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı

İşte Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'un son hali...