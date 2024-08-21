21 Ağustos 2024, Çarşamba
Sinem Kobal'ın minik rol arkadaşıydı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş son haliyle ağızları açık bıraktı
Bir dönemin popüler dizisi Selena'nın sevilen karakteri Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan dizide Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Gizem Güven gibi isimlerle kamera karşısına geçen Kurtulmuş, zaman içinde büyük bir değişim geçirdi. Genç yıldızın son halini merak edip araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dilara Kurtulmuş'un son hali...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:13