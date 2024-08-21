21 Ağustos 2024, Çarşamba
9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasak geldi! 'Kesinlikle yapmayacaksın'
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Polat, cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki villasında kalmayı tercih etti. Aylar sonra özgürlüğüne kavuşan Polat, kısa süre içinde cezaevinden bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. 'Engin bana uçak al' repliğiyle akıllara kazınan Dilan'a eşinden bu sefer yasak geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:03