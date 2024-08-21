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Haberler Galeri 9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasak geldi! 'Kesinlikle yapmayacaksın'

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasak geldi! 'Kesinlikle yapmayacaksın'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Polat, cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki villasında kalmayı tercih etti. Aylar sonra özgürlüğüne kavuşan Polat, kısa süre içinde cezaevinden bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. 'Engin bana uçak al' repliğiyle akıllara kazınan Dilan'a eşinden bu sefer yasak geldi. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:03
9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin Polat’tan yasak geldi! ’Kesinlikle yapmayacaksın’

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün cezaevinden tahliye edildi.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin Polat’tan yasak geldi! ’Kesinlikle yapmayacaksın’

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat, tahliye olur olmaz kardeşi Sıla Doğu'nun İstanbul Sarıyer'de bulunan boğaz manzaralı villasına gitti.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin Polat’tan yasak geldi! ’Kesinlikle yapmayacaksın’

Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyada yapacağı ilk paylaşımın ne olacağı büyük merak konusu olurken, ünlü fenomen, tahliye gününün ertesi günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cezaevine giderek eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin Polat’tan yasak geldi! ’Kesinlikle yapmayacaksın’

Görüşün ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin Polat’tan yasak geldi! ’Kesinlikle yapmayacaksın’

DİLAN'A EŞİ ENGİN'DEN 3 YASAK

Cezaevine görüşen giden Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan üç yasak geldi.