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Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A.B.İ.'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal, yüzüne yaptırdığı bir işlemi takipçileriyle paylaştı. İki çocuk annesi Kobal'ın makyajsız verdiği poz, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 1

'Dadı' ve 'Selena' gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Sinem Kobal, sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 2

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 2020 yılında Lalin, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına alarak annelik heyecanını tadan Kobal, özel hayatıyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 3

LİFTİNG YAPTIRDI

Geçtiğimiz günlerde kırmızı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarla hayranlarını mest eden Sinem Kobal, bu kez çok daha doğal bir paylaşımla karşımıza çıktı. Bakımlı görünümünden taviz vermeyen güzel oyuncu, son dönemde popüler olan kirpik liftingi yaptırdığını takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 4

"BU OLAYA BAYILDIM"

Yeni kirpiklerini paylaşırken "Bu kirpik kıvırma olayına bayıldım" notunu düşen Kobal, işlemin ardından doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 5

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Kobal'ın makyajsız ve oldukça doğal göründüğü kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun pürüzsüz cildini ve yeni kirpiklerini beğenen hayranları, "Doğal güzellik", "Hiç yaşlanmıyorsun" ve "Her halinle harikasın" gibi övgü dolu yorumlarla beğeni ve desteklerini dile getirdi.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 6

Türk televizyon dünyasının uzun yıllar boyunca en çok konuşulan ve sevilen isimlerinden biri olan Sinem Kobal, başarılı kariyerine ara vererek şimdilerde ailesiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 7

SİNEM KOBAL'IN HAYATI

14 Ağustos 1987 doğumlu olan Sinem Kobal, sanat hayatına henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimiyle adım attı. Dormen Tiyatrosu'nda aldığı profesyonel eğitimle yeteneğini perçinleyen Kobal, televizyon izleyicisiyle ilk kez 2000'li yılların başında ekranlara gelen unutulmaz dizi "Dadı" ile buluştu.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 8

Ancak asıl büyük çıkışını, hafızalara kazınan başrolü "Selena" ile yapan oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler genç yıldızlarından biri haline geldi. Ardından gelen "Küçük Sırlar" dizisindeki "Su" karakteriyle gençlik projelerinin aranan ismi olmaya devam etti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olarak eğitimine de büyük önem veren Kobal, bu süreçte pek çok sinema filminde de başarılı performanslar sergiledi.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 9

2016 yılında kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, bu evlilikle birlikte hayatının merkezini biraz daha ailesine doğru kaydırdı.

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım" 10

Şimdilerde ekranlardan ve yoğun set temposundan uzak, daha sakin bir yaşamı tercih eden Kobal, iki çocuk annesi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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