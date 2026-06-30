Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım"

Türk televizyon dünyasının uzun yıllar boyunca en çok konuşulan ve sevilen isimlerinden biri olan Sinem Kobal, başarılı kariyerine ara vererek şimdilerde ailesiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

SİNEM KOBAL'IN HAYATI 14 Ağustos 1987 doğumlu olan Sinem Kobal, sanat hayatına henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimiyle adım attı. Dormen Tiyatrosu'nda aldığı profesyonel eğitimle yeteneğini perçinleyen Kobal, televizyon izleyicisiyle ilk kez 2000'li yılların başında ekranlara gelen unutulmaz dizi "Dadı" ile buluştu.

Ancak asıl büyük çıkışını, hafızalara kazınan başrolü "Selena" ile yapan oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler genç yıldızlarından biri haline geldi. Ardından gelen "Küçük Sırlar" dizisindeki "Su" karakteriyle gençlik projelerinin aranan ismi olmaya devam etti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olarak eğitimine de büyük önem veren Kobal, bu süreçte pek çok sinema filminde de başarılı performanslar sergiledi.

2016 yılında kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, bu evlilikle birlikte hayatının merkezini biraz daha ailesine doğru kaydırdı.