Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım: "Bu olaya bayıldım"
A.B.İ.'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal, yüzüne yaptırdığı bir işlemi takipçileriyle paylaştı. İki çocuk annesi Kobal'ın makyajsız verdiği poz, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
'Dadı' ve 'Selena' gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Sinem Kobal, sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 2020 yılında Lalin, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına alarak annelik heyecanını tadan Kobal, özel hayatıyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.
LİFTİNG YAPTIRDI
Geçtiğimiz günlerde kırmızı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarla hayranlarını mest eden Sinem Kobal, bu kez çok daha doğal bir paylaşımla karşımıza çıktı. Bakımlı görünümünden taviz vermeyen güzel oyuncu, son dönemde popüler olan kirpik liftingi yaptırdığını takipçileriyle paylaştı.
"BU OLAYA BAYILDIM"
Yeni kirpiklerini paylaşırken "Bu kirpik kıvırma olayına bayıldım" notunu düşen Kobal, işlemin ardından doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.
HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Kobal'ın makyajsız ve oldukça doğal göründüğü kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun pürüzsüz cildini ve yeni kirpiklerini beğenen hayranları, "Doğal güzellik", "Hiç yaşlanmıyorsun" ve "Her halinle harikasın" gibi övgü dolu yorumlarla beğeni ve desteklerini dile getirdi.