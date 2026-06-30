CANLI YAYIN

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, yıllardır süren tekrar yayınlarına rağmen telif ücreti alamadıklarını açıkladı. Konuk olduğu bir programda sektördeki sisteme sitem eden oyuncunun, "Yarın başıma bir şey gelse beni Fikret diye gömecekler" çıkışı gündem oldu.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 1

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan, günümüzde de izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk'un YouTube kanalında yayınlanan programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 2

2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve 174 bölüm süren efsane dizinin, günümüzde hala kesintisiz bir şekilde yayın akışlarında yer aldığını belirten oyuncu, sektördeki telif sistemine sert tepki gösterdi.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 3

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Oyuncuların maddi bir karşılık alamadığını vurgulayan Yıldırımlar, durumu şu sözlerle özetledi:

174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Üstelik telif falan da almıyoruz. Yarın öbür gün başıma bir şey gelse, 'Fikret öldü' diye gömecekler diye endişe ediyorum.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 4

Yıldırımlar'ın bu sitemi, dizi sektöründeki telif hakları ve emeklerin karşılığının alınamaması sorununu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 5

Yaprak Dökümü ne zaman yayınlandı, kaç bölüm sürdü?

Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında yayınlanmış ve toplam 174 bölüm sürmüştür.

Bennu Yıldırımlar'ın telif konusundaki temel şikayeti nedir?

Yıldırımlar, dünyanın hiçbir yerinde böyle kesintisiz bir tekrar yayını modelinin olmadığını belirterek, dizinin sürekli ekranlarda yer almasına rağmen oyuncuların hiçbir şekilde telif geliri elde edememesine isyan etmiştir.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 6

Ana karakterler ve oyuncular

Ali Rıza Tekin: Halil Ergün
Hayriye Tekin: Güven Hokna
Fikret Tekin: Bennu Yıldırımlar
Ferhunde Güven: Deniz Çakır
Leyla Tekin: Gökçe Bahadır
Necla Tekin: Fahriye Evcen
Şevket Tekin: Caner Kurtaran / Hasan Küçükçetin
Oğuz Ayhan: Tolga Karel

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 7

Yardımcı karakterler

Sedef Turan: Seda Demir
Neyyir Genç: Bedia Ener
Cevriye Başsoy: Güler Ökten
Cem Aydınoğlu: Kıvanç Kasabalı
Ayşe Tekin: Efsun Karaali / Şebnem Ceceli

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 8

KIZLARI DA ANNE BABASININ İZİNDE

Türk tiyatro ve sinema dünyasının iki usta ismi Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar, hem profesyonel başarıları hem de gözlerden uzak, istikrarlı özel hayatlarıyla sanat camiasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 9

Kariyerlerindeki güçlü performanslarıyla tanınan çift, hayatlarını 1995 yılında birleştirdi. Yıldırımlar ve Yarar çiftinin bu evlilikten dünyaya gelen kızları Ada, anne ve babasının izinden giderek sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi 10

Ada Yarar, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta oyuncuları Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar'ın kızı olan genç bir oyuncudur. 5 Aralık 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin