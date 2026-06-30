"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, yıllardır süren tekrar yayınlarına rağmen telif ücreti alamadıklarını açıkladı. Konuk olduğu bir programda sektördeki sisteme sitem eden oyuncunun, "Yarın başıma bir şey gelse beni Fikret diye gömecekler" çıkışı gündem oldu.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan, günümüzde de izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk'un YouTube kanalında yayınlanan programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve 174 bölüm süren efsane dizinin, günümüzde hala kesintisiz bir şekilde yayın akışlarında yer aldığını belirten oyuncu, sektördeki telif sistemine sert tepki gösterdi.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Oyuncuların maddi bir karşılık alamadığını vurgulayan Yıldırımlar, durumu şu sözlerle özetledi:
174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Üstelik telif falan da almıyoruz. Yarın öbür gün başıma bir şey gelse, 'Fikret öldü' diye gömecekler diye endişe ediyorum.
Yıldırımlar'ın bu sitemi, dizi sektöründeki telif hakları ve emeklerin karşılığının alınamaması sorununu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.
Yaprak Dökümü ne zaman yayınlandı, kaç bölüm sürdü?
Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında yayınlanmış ve toplam 174 bölüm sürmüştür.
Bennu Yıldırımlar'ın telif konusundaki temel şikayeti nedir?
Yıldırımlar, dünyanın hiçbir yerinde böyle kesintisiz bir tekrar yayını modelinin olmadığını belirterek, dizinin sürekli ekranlarda yer almasına rağmen oyuncuların hiçbir şekilde telif geliri elde edememesine isyan etmiştir.