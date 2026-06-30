"Dünyanın hiçbir yerinde yok" Bennu Yıldırımlar'dan telif sitemi

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Oyuncuların maddi bir karşılık alamadığını vurgulayan Yıldırımlar, durumu şu sözlerle özetledi:

174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Üstelik telif falan da almıyoruz. Yarın öbür gün başıma bir şey gelse, 'Fikret öldü' diye gömecekler diye endişe ediyorum.