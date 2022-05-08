08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Mayıs ayında ikinci kızını kucağına alacak olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'dan 'Anneler Günü' sürprizi geldi. İşte Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz...

Giriş Tarihi: 08.05.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:20
  • 1
  • 26
Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

Sinem Kobal'dan doğuma günler kala karnı burnunda ilk poz! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'a Esra Erol ile Aslı Enver başta olmak üzere ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

  • 3
  • 26
Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

2020'de kızı Lalin'i sağlıklı bir şekilde kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan Anneler Günü paylaşımı geldi. Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmaya hazırlandığını duyuran Kobal, son ayına yaklaşırken Instagram hesabından son halini paylaştı.

  • 4
  • 26
Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

DOĞUMA YAKIN İLK POZ

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü'nü kutladı. Kobal'ın sağlıklı ve güzel görünümü, takipçilerinden tam not aldı.

  • 5
  • 26
Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi

"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti.