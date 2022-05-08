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Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk fotoğraf! Doğuma günler kala Anneler Günü sürprizi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Mayıs ayında ikinci kızını kucağına alacak olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'dan 'Anneler Günü' sürprizi geldi. İşte Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz...
Giriş Tarihi: 08.05.2022 13:49Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:20