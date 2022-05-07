08 Mayıs 2022, Pazar
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarına katılan Gülben Ergen, sahnede halıya takılarak düştü. Diz ve kol bölgelerinden yaralanan Gülben Ergen, tedavisinin ardından sahneye geri döndü. Ergen kendisini kötü hissedince karavana götürülerek konsere son verildi. Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 07.05.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 23:49
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