08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarına katılan Gülben Ergen, sahnede halıya takılarak düştü. Diz ve kol bölgelerinden yaralanan Gülben Ergen, tedavisinin ardından sahneye geri döndü. Ergen kendisini kötü hissedince karavana götürülerek konsere son verildi. Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 23:49
  • 1
  • 9
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede düştü. Karavanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Ergen yeniden sahneye çıkarken, rahatsızlanınca konser sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Düzcespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olurken, Anıtpark Meydanı'nda kutlama yapıldı. Gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı.

  • 3
  • 9
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Güben Ergen, Düzcespor'a başarılar diledikten sonra şarkılarını söylerken sahnedeki halıya ayağının takılması sonucu düştü.

  • 4
  • 9
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Güvenlik görevlileri tarafından çevresi sarılan Gülben Ergen, kendi ekibindeki görevliler tarafından karavanına götürüldü. Karavana çağırılan doktorlar, Gülben Ergen'in tedavisini yaptı.

  • 5
  • 9
Gülben Ergen Düzcespor kutlamasında sahnede düştü! Hastaneye kaldırıldı

Dizlerinden ve kolundan hafif yaralanan Ergen, daha sonra sahneye geri döndü.