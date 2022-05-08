İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şarkıcı çift İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde sular durulmuyor. İkili ilişkilerinde yaşadıkları iniş çıkışlarıyla sürekli gündeme geliyor. İrem Derici, ihanet sebebiyle ayrıldığı daha sonra ikinci bir şans verdiği Cem Belevi tarafından yine aldatıldı. Belevi'nin Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı İşte ayrıntılar…