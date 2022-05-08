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Haberler Galeri İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şarkıcı çift İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde sular durulmuyor. İkili ilişkilerinde yaşadıkları iniş çıkışlarıyla sürekli gündeme geliyor. İrem Derici, ihanet sebebiyle ayrıldığı daha sonra ikinci bir şans verdiği Cem Belevi tarafından yine aldatıldı. Belevi'nin Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.05.2022 21:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 21:34
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İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

İrem Derici ihanet sebebiyle ayrıldığı, ardından ikinci şans vererek barıştığı şarkıcı Cem Belevi tarafından tekrar aldatıldı.

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İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

MANKEN İLE AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İkinci Sayfa'nın haberine göre Cem Belevi'nin İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

TERK ETTİ

İhaneti öğrenen genç şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi'yi terk etti.

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İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

TAKİPTEN ÇIKTILAR

İrem Derici ve Cem Belevi sosyal medya hesaplarından birbirilerini takipten çıktı.

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İrem Derici’ye ikinci ihanet şoku! Cem Belevi’nin Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı

Henüz ikili tarafından ayrılığa dair bir açıklama gelmedi.