Kobal, o anları şu sözlerle anlatmıştı:

"Anne olduktan sonra çok şey kazandım, hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. İlk ağlamam 'İkisine aynı anda nasıl yetebileceğim' düşüncesiyle olmuştu. Bunun hüznünü ve kaygısını yaşamıştım. Ama anneliğin bir sihri var ve ikisini de asla ayırt edemezsin."