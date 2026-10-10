Sinem Kobal’dan doğayla iç içe poz!
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. "Günaydın" notuyla doğada verdiği pozu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez spor tarzıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2020 yılında kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle gündeme gelen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
UZUN SÜRE SETLERDEN UZAK KALDI
Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, yedi yıllık aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere geri döndü. Reklam projeleriyle de dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
SPOR TARZIYLA İLGİ ODAĞI OLDU
Genellikle şık kombinleriyle verdiği pozlarla dikkat çeken Sinem Kobal, bu kez spor tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Sıcak havayı fırsat bilerek doğayla iç içe vakit geçiren oyuncu, elinde elmayla verdiği pozu "Günaydın" notuyla paylaştı. Kobal'ın doğal görünümüyle dikkat çektiği paylaşım, kısa sürede ilgi gördü.
KENAN İMİRZALIOĞLU İLE EVLİLİĞİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Sinem Kobal, katıldığı Empati programında eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisine dair açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Evlilik teklifinin hikâyesini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kenan'ın 'Sana âşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti. Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise geçinmeye gönlünün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz."
"ANNELİĞİN BİR SİHRİ VAR"
İki kız annesi Sinem Kobal, annelik deneyimi hakkında yaptığı açıklamalarla da duygulandırmıştı. Anne olduktan sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini belirten oyuncu, anneliğin kendisine çok şey kattığını dile getirmişti.
Kobal, o anları şu sözlerle anlatmıştı:
"Anne olduktan sonra çok şey kazandım, hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. İlk ağlamam 'İkisine aynı anda nasıl yetebileceğim' düşüncesiyle olmuştu. Bunun hüznünü ve kaygısını yaşamıştım. Ama anneliğin bir sihri var ve ikisini de asla ayırt edemezsin."