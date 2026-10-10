İlker Aksum’dan güldüren itiraf! "Evde ezber yapıyoruz, sette çocuk bakıyoruz"

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum, setten yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kızı Lila'nın sete konuk olduğu anları "Evde ezber yapıyoruz, sette çocuk bakıyoruz" notuyla paylaşan ünlü oyuncunun eğlenceli halleri dikkat çekti.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, 18 Haziran 2023 tarihinde tiyatrocu ve nefes koçu Dilay Ekmekçioğlu ile ikinci evliliğini gerçekleştirmişti.

Bir arkadaş ortamında tanıştıkları öğrenilen çift, 2025 yılının başında dünyaya gelen kızları Lila ile anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Minik kızlarının sevimli hallerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan İlker Aksum, geçtiğimiz günlerde de "Yeni evin ilk kahvaltısı" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, bu kez Altı Üstü İstanbul setinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SETİNE MİNİK MİSAFİR Karavanda çekilen görüntülerde, çiftin minik kızı Lila'nın sete konuk olduğu görüldü. Aksum, paylaşımına "Evde ezber yapıyoruz, sette çocuk bakıyoruz" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.

53 YAŞINDA BABA OLMANIN DUYGUSUNU ANLATTI Öte yandan İlker Aksum, "53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu."