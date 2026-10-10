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İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal, yaşasaydı 59 yaşına girecekti. Ünlü sanatçı, doğum gününde eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal'ın duygusal paylaşımlarıyla anıldı. Dilara Erkal'ın yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 1

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Evlerinin otoparkında geçirdiği talihsiz olayın ardından beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti. Erkal'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 2

Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile hayatını birleştirmişti. Çiftin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005 yılında dünyaya geldi. Sanatçının küçük kızı Elif Su ise babasının beyin kanaması geçirmesinden yalnızca 12 gün önce doğmuştu.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 3

10 Ekim 1967'de dünyaya gelen İbrahim Erkal, yaşasaydı 59 yaşında olacaktı. Ünlü sanatçı, doğum gününde eşi ve kızı tarafından yapılan duygusal paylaşımlarla anıldı.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 4

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Filiz Erkal, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" notunu düştü.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 5

KIZINDAN 'İYİ Kİ DOĞDUN BABACIM' MESAJI

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal da babasıyla çocukluk döneminde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun babacım" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 6

Paylaşımlara çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Takipçiler, "Mekânı cennet olsun", "İyi ki doğmuş, iyi tanımışız üstadımızı" ve "Aslan babanın vefalı kızı" gibi mesajlarla Erkal'ı andı.

İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar! 7

Öte yandan, İbrahim Erkal'ın vefat ettiği dönemde henüz çok küçük olan Dilara Erkal'ın büyüyerek zarafetiyle dikkat çeken genç bir kadına dönüşmesi de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Dilara Erkal'ın son halini görenler, genç kadının yıllar içindeki değişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi

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