İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygulandıran paylaşımlar!
2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal, yaşasaydı 59 yaşına girecekti. Ünlü sanatçı, doğum gününde eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal'ın duygusal paylaşımlarıyla anıldı. Dilara Erkal'ın yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.
Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Evlerinin otoparkında geçirdiği talihsiz olayın ardından beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti. Erkal'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile hayatını birleştirmişti. Çiftin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005 yılında dünyaya geldi. Sanatçının küçük kızı Elif Su ise babasının beyin kanaması geçirmesinden yalnızca 12 gün önce doğmuştu.
10 Ekim 1967'de dünyaya gelen İbrahim Erkal, yaşasaydı 59 yaşında olacaktı. Ünlü sanatçı, doğum gününde eşi ve kızı tarafından yapılan duygusal paylaşımlarla anıldı.
EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Filiz Erkal, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" notunu düştü.
KIZINDAN 'İYİ Kİ DOĞDUN BABACIM' MESAJI
İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal da babasıyla çocukluk döneminde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun babacım" ifadelerini kullandı.