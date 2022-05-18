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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan muhabirlere uyarı

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. 16 Mayıs'ta ikinci çocuklarını kucağına alan çift hastaneden taburcu oldu. Çiçeği burnunda anne baba hastane çıkışı objektiflere takılırken İmirzalıoğlu muhabirlere uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 17:06
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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan muhabirlere uyarı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlı 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuş, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı.

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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan muhabirlere uyarı

Ünlü çift 16 Mayıs'ta ikinci bebeklerine kavuştu.

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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan muhabirlere uyarı

Sinem Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.

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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan muhabirlere uyarı

TABURCU OLDULAR

Bugün taburcu olan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere takıldı.

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Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan muhabirlere uyarı

Soruları yanıtsız bırakan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, Leyla'nın uyuduğunu söyleyerek muhabirleri uyardı.