18 Mayıs 2022, Çarşamba
Sinem Kobal taburcu oldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan muhabirlere uyarı
2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. 16 Mayıs'ta ikinci çocuklarını kucağına alan çift hastaneden taburcu oldu. Çiçeği burnunda anne baba hastane çıkışı objektiflere takılırken İmirzalıoğlu muhabirlere uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 17:06
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10