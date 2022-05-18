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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Alp karakterine hayat veren Emre Basalak oyunculuğuyla hayran bıraktı. Dizideki performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Basalak, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Emre Basalak'ın eşi...

Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:50
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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in abisi Gündüz Alp karakterine hayat veren Emre Basalak, oyunculuk performansıyla izleyenleri hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Basalak'ın eşini görenler hayran kaldı.

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Emre Basalak başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri...

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı