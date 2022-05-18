Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşi de sanatçı çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Alp karakterine hayat veren Emre Basalak oyunculuğuyla hayran bıraktı. Dizideki performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Basalak, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Emre Basalak'ın eşi...