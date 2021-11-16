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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

5 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atarak Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı belirtilmişti. Bu dedikodular karşısında sessizliğini korurken Sinem Kobal'dan gözleri üstüne çeken bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:20
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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

Kobal'ın 3.5 aylık hamile olduğu belirtilirken ikilinin çocuklarının cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi.

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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

Söz konusu iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü çiftten Sinem Kobal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Sinem Kobal hamile mi? Yeni fotoğrafında dikkat çeken detay

Bavulların üstünde verdiği bir pozu paylaşan Sinem Kobal, kısa sürede gündem oldu.