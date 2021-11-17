Esra Erol'da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Hafta içi ATV ekranlarına damga vuran Esra Erol'da bugün duygu yüklü anlar yaşandı. Yeşilçam senaryolarını aratmayan olayda Servet Uzgur, 1983 yılında ilk aşkı Havva Manas ile 38 yıl hiç görüşmedi. Yıllar sonraki ilk buluşma anı canlı yayında anlatan Servet Bey, gözyaşlarını tutamadı. 16 Kasım Salı günü yayınlanan programda stüdyodakilere de duygusal anlar yaşatan o anlar ve 38 yıl sonra dillere dökülen Türk sinemalarına konu olacak işte o hikaye...