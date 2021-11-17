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Haberler Galeri Esra Erol'da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Esra Erol'da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Hafta içi ATV ekranlarına damga vuran Esra Erol'da bugün duygu yüklü anlar yaşandı. Yeşilçam senaryolarını aratmayan olayda Servet Uzgur, 1983 yılında ilk aşkı Havva Manas ile 38 yıl hiç görüşmedi. Yıllar sonraki ilk buluşma anı canlı yayında anlatan Servet Bey, gözyaşlarını tutamadı. 16 Kasım Salı günü yayınlanan programda stüdyodakilere de duygusal anlar yaşatan o anlar ve 38 yıl sonra dillere dökülen Türk sinemalarına konu olacak işte o hikaye...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 02:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 02:39
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Esra Erol’da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün bir türlü kavuşamayan 38 yıllık büyük aşk, konu olarak ele alındı.

Programa katılan Servet Uzgur, 1983 yılında aynı mahallede yaşadığı Havva Hanım'la birbirlerine aşık odu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

KAÇTILAR AMA AİLELERİNE YAKALANDILAR

Birbirine aşık olan çift, aynı yıl içerisinde ailelerinden gizli kaçtı.

Aileler kaçan çifti buldu ve yaşları küçük olduğu için 'biz sizi daha sonra evlendiririz' diyerek kandırdı ve çifti ayırdı.

STÜDYODA DUYGU YÜKLÜ ANLAR - VİDEO İZLE

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Esra Erol’da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Çiftin karşılaşması ise Yeşilçam senaryolarını aratmayan cinsten…

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Esra Erol’da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

38 yıl sonra Servet Bey ve Havva Hanım manavda alışveriş yaparken karşılaştı.

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Esra Erol’da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Servet Bey gözyaşları içerisinde Esra Erol'a yaşadıklarını anlattı, "Sesinden tanıdım. 'Pırasa ne kadar?' dedi. Sırtım dönük, 'sana bedava' dedim. Döndü bana baktı. Konuştum telefonunu istedim vermedi.