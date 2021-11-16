Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Han karakteriyle iki sezondur ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sokullu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da son yılların en konuşulan oyuncularından biri oldu. Şimdilerde sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...