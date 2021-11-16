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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Han karakteriyle iki sezondur ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sokullu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da son yılların en konuşulan oyuncularından biri oldu. Şimdilerde sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 16:55
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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Birkan Sokullu özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Uzun süredir Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

YAĞMUR TANRISEVSİN - OĞUZHAN KOÇ

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

YAĞMUR TANRISEVSİN - KEREM BÜRSİN

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

HANDE ERÇEL – MEHMET DİNÇERLER