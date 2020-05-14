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Haberler Galeri Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven'in 12 yaşındaki kızı Defne iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz gün hastaneden çıkarken objektiflere takılan Güven, kızının hastalığı atlattığını söyledi. Kızının durumunun çok iyi olduğunu belirten Sinem Güven, saçlarının uzadığını ve eğitimine devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:30
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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven'in 12 yaşındaki kızı Defne yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken objektiflere takılan Sinem Güven, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Güven, kızının saçlarının uzadığını ve eğitimine devam ettiğini söyledi.

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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

İKİ YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU…

Sinem Güven önceki gün Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıdı. Corona virüs salgını ile ilgili normalleşme sürecinde çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Güven, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören kızının sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

Eski manken, "Şimdi birçok yer açıldı, tedbiri elden bırakmamak lazım. Bence süreci başarılı yönetiyoruz, Avrupa ülkelerine göre başarılıyız. Sağlık Bakanlığımız iyi, ancak iş biz vatandaşlara düşüyor. Bu bir tek kendinle alakalı bir şey değil, herkesin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…

"KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ"

Hürriyet'in haberine göre; Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.