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Sinem Güven’in 12 yaşındaki kızı Defne’den sevindiren haber! İki yıldır kanser tedavisi görüyordu…
1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven'in 12 yaşındaki kızı Defne iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz gün hastaneden çıkarken objektiflere takılan Güven, kızının hastalığı atlattığını söyledi. Kızının durumunun çok iyi olduğunu belirten Sinem Güven, saçlarının uzadığını ve eğitimine devam ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:30
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