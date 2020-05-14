ANA SAYFA
Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı
Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım bir dönem Gönüllüler takımında yarışan Nisa ile aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Sercan Yıldırım'ın İstanbul'da bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanında Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım, sevgilisi tarafından terk edildi. 1,5 yıldır Sercan Yıldırım'la aynı evde kalan Elif Aydın, Yıldırım'ın eşyalarını da toplayarak evden gönderdi.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:55
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11