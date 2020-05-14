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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım bir dönem Gönüllüler takımında yarışan Nisa ile aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Sercan Yıldırım'ın İstanbul'da bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanında Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım, sevgilisi tarafından terk edildi. 1,5 yıldır Sercan Yıldırım'la aynı evde kalan Elif Aydın, Yıldırım'ın eşyalarını da toplayarak evden gönderdi.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:55
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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın terk etti.

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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

Survivor'da Sercan ve Nisa arasında aşk haberleri çıkarken 49.bölümde beklenen konuşma gerçekleşmiş ve Nisa'yı çağırıp konuşmuştu.

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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmiş, Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

Ancak Sercan Yıldırım'ın İstanbul'da bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çok konuşulacak olayı köşesine taşıdı.

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Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı;

Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor! Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı!