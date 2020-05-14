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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 21'nci bölümüyle rakiplerine fark attı. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Osman Bey Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralanırken, Bamsı Bey de Bahadır'ın tuzağına düştü. İşte Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 21. Bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:58
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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin de zirvesinde yer aldı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Osman Bey'in, Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandığı finaliyle zirve yapan 21'nci bölüm, Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı
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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

#KuruluşRuhu etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Türkiye'de trend listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünya trend listesinde de yer aldı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

OSMAN BEY DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKABİLECEK Mİ?

Bölümün ardından yayınlanan 22'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı.