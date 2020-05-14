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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 21'nci bölümüyle rakiplerine fark attı. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Osman Bey Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralanırken, Bamsı Bey de Bahadır'ın tuzağına düştü. İşte Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 21. Bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:58
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