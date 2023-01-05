Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya ne dedi?

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sapık Sinan ismiyle anılan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Sardoğan, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağında yer alıyor. İddiaya göre; 5 çocuk annesi Arife Gökçe evinde yemek pişirirken kayboldu. Arama çalışmaları sürerken Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Sardoğan'ın Müge Anlı'nın programına çıkması üzerine çok sayıda kadın, canlı yayına bağlanarak kendisinin sapık olduğunu belirtti. Sardoğan bununla da yetinmedi, Müge Anlı'ya söylediği çirkin sözlerin ardından programın avukatı Rahmi Özkan'ı da çıldırttı. İşte, Müge Anlı'daki Sinan hakkında merak edilenler...