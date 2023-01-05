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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya ne dedi?

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sapık Sinan ismiyle anılan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Sardoğan, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağında yer alıyor. İddiaya göre; 5 çocuk annesi Arife Gökçe evinde yemek pişirirken kayboldu. Arama çalışmaları sürerken Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Sardoğan'ın Müge Anlı'nın programına çıkması üzerine çok sayıda kadın, canlı yayına bağlanarak kendisinin sapık olduğunu belirtti. Sardoğan bununla da yetinmedi, Müge Anlı'ya söylediği çirkin sözlerin ardından programın avukatı Rahmi Özkan'ı da çıldırttı. İşte, Müge Anlı'daki Sinan hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 21:47
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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı’ya ne dedi?

Müge Anlı Sinan olayı nedir, Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu, Sinan Sardoğan kimdir? soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Arife Gökçe olayı araştırılıyor. Evinde yemek pişirirken kayıplara karışan Arife Gökçe için arama çalışmaları sürerken, Gökçe'nin köylüsü Sinan'ın yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. İşte, detaylar...

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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı’ya ne dedi?

SİNAN SARDOĞAN MÜGE ANLI'YA NE DEDİ?

Müge Anlı, canlı yayın sırasında Sinan'ın bacaklarına baktığını fark etmiş sinirden çılgına dönmüştü. Anlı, Sardoğan'a, "Benim de bacaklarıma falan bakma sana bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynini. Bakıyorsun. Bakma." demişti.

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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı’ya ne dedi?

Sapık Sinan Sardoğan 5 Ocak 2023 Perşembe günü ATV canlı yayınında açıklamalarıyla yine çileden çıkarttı.

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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı’ya ne dedi?

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'yı canlı yayında gözleriyle taciz eden Sapık Sinan bugünkü programda da Müge Anlı'yı evine davet etti.

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Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı’ya ne dedi?

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN'I DA ÇILDIRTTI!

"Domates ekmesini bilmiyorum" diyen Sinan Sardoğan'a Müge Anlı, "Ben bile biliyorum domates ekmekte ne var" dedi. E gel sen yap. Domates ek, çayını veririm, yemeğini veririm. Daha ne yapayım Müge Abla" diyen Sinan Sardoğan, yayındaki Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı.