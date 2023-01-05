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Haberler Galeri Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

Aldatmak dizisinin 16.yeni bölümü merak konusu oldu. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Aldatmak her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Vahide Perçin,Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler ise Aldatmak bugün neden yok? sorusunu sorgulamaya başladı.İşte, Aldatmak dizisinin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 19:04
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Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak her Perşembe izleyici karşısına çıkıyor.Dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicileri merak ettirdi. Peki Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Aldatmak bu akşam yok mu, neden yok? İşte, 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı ve dizi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

ALDATMAK DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK?

5 Ocak 2023 ATV yayın akışında Aldatmak dizisi yer almıyor.Söz konusu dizinin yeirne saat 20:00'da Tomb Raider adlı yabancı dizi yayınlanacak.

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Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Aldatmak yeni bölüm tarihi ve saati henüz belli değil. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

"Aldatmak" yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

5 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:15 Bağlılık Aslı

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Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

ALDATMAK 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.