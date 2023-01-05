Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

Aldatmak dizisinin 16.yeni bölümü merak konusu oldu. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Aldatmak her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Vahide Perçin,Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler ise Aldatmak bugün neden yok? sorusunu sorgulamaya başladı.İşte, Aldatmak dizisinin yeni bölümü hakkında merak edilenler...