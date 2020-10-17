Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan şarkıcı, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı: Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması.

