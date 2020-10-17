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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Sevilen şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmiş, geçtiğimiz yıl ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Kızları Neva'nın rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlayan çift, zor günler yaşadı. Özen, bugün 7'nci kez ameliyata alınan kızı için sevenlerinden dua istedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:03
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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.

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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET ETTİK"

Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı. Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7'nci kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.

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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal, Şubat 2020'de dünyaya gelen kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan şarkıcı, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı: Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması.

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Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır."