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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı Sinan Özen'in zor günü! Kızı Neva 7. kez ameliyata alındı
Sevilen şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmiş, geçtiğimiz yıl ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Kızları Neva'nın rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlayan çift, zor günler yaşadı. Özen, bugün 7'nci kez ameliyata alınan kızı için sevenlerinden dua istedi.
Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:03
Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET ETTİK"
Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı. Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7'nci kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal, Şubat 2020'de dünyaya gelen kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.
"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"
Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan şarkıcı, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı: Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması.
"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır."