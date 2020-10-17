Kırımızı Oda dizisi izleyiciden tam not alırken Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi etkileri. Dizide Alya'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu Nazlı Irmak Tanrıverdi ise başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu olan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla merak konusu oldu. Peki Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında? İşte Nazlı Irmak Tanrıverdi ve birçok ünlü ismin yaşı…

