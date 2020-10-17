17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

Kırmızı Oda etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi etkiledi. Dizide Alya karakterinin küçüklüğüne hayat veren Nazlı Irmak Tanrıverdi ise dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Peki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında? Nazlı Irmak Tanrıverdi kimdir? İşte Nazlı Irmak Tanrıverdi ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 15:16
  • 1
  • 48
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

Kırımızı Oda dizisi izleyiciden tam not alırken Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi etkileri. Dizide Alya'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu Nazlı Irmak Tanrıverdi ise başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu olan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla merak konusu oldu. Peki Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında? İşte Nazlı Irmak Tanrıverdi ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

  • 3
  • 48
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

  • 4
  • 48
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

YILDIZ TİLBE
16 Temmuz 1966

  • 5
  • 48
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973