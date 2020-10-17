HaberlerGaleriKırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?
Kırmızı Oda’da Alya’nın küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi yaşıyla herkesi şaşırttı! Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında?
Kırmızı Oda etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi etkiledi. Dizide Alya karakterinin küçüklüğüne hayat veren Nazlı Irmak Tanrıverdi ise dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Peki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nazlı Irmak Tanrıverdi kaç yaşında? Nazlı Irmak Tanrıverdi kimdir? İşte Nazlı Irmak Tanrıverdi ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:15Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 15:16