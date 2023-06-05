Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

EŞİM DE BURADA İLK DEFA DUYACAK

"Hocalar ameliyattan çıkınca gözümüzün içine baktı ve tünelin ucu gözüktü dedi. Bunu eşim de burada ilk defa duyacak ama ben çocuğumun mezarlık yerini de hazırlamıştım, doktorlara da aramızda kalacak her şey çocuk da burada tedavi olacak eşim hiçbir şey bilmeyecek dedim. Ona onu hissettirmemeliydim zaten. Bir baba olarak tüm organizasyonu yapıyorsun ama içinde yaşadıklarını anlatamam."