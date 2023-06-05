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Haberler Galeri Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in Neva ve Sanberk adından ikiz çocukları olmuştu. Ancak Neva bebek yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 12 ay boyunca küvözde yaşamıştı. 7 kez ameliyat geçiren kızının son operasyondaki kritik durumunu ve yaşadığı süreci anlatan Sinan Özen, "Bunu eşim de burada ilk defa duyacak ama ben çocuğumun mezarlık yerini de hazırlamıştım, doktorlara da aramızda kalacak her şey çocuk da burada tedavi olacak eşim hiçbir şey bilmeyecek dedim" dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:10
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Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile evlendi. Çiftin mutlu evliliğinden Neva ve Sanberk adında ikizleri oldu. Ancak Özen ailesini zor günler bekliyordu.

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Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Bağırsak yırtılması nedeni ile 7 kez ameliyat geçiren Neva bebek için babası sık sık dua istiyordu. Sinan Özen konuk olduğu bir programda kızının sağlık durumu ve bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

SON AMELİYATTA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

"Hakikaten diyorum ya yukarısı izin vermedikten sonra hiçbir şey olmuyor. Hani bir laf var ya kul plan yapar kader güler misali. Neva'mız bu dönemde çok zor bir süreçteydi. 1 kilo 700 gram bir çocuğun 7 ameliyat geçirmesi... Son ameliyatta bir mucize gerçekleşti."

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Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

EŞİM DE BURADA İLK DEFA DUYACAK

"Hocalar ameliyattan çıkınca gözümüzün içine baktı ve tünelin ucu gözüktü dedi. Bunu eşim de burada ilk defa duyacak ama ben çocuğumun mezarlık yerini de hazırlamıştım, doktorlara da aramızda kalacak her şey çocuk da burada tedavi olacak eşim hiçbir şey bilmeyecek dedim. Ona onu hissettirmemeliydim zaten. Bir baba olarak tüm organizasyonu yapıyorsun ama içinde yaşadıklarını anlatamam."

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Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı

BİR BABA DEMESİ YETİYOR BANA

"Bizim kızımız bağırsak yırtılması olayını yaşayan ender çocuklardan biri. 12 ay küvezde yattı. Daha sonra 3 ay da Ege Üniversitesi'nde kaldık. Her şeyi atlattık ama bu sefer de 2. aşamaya geldik, serebral palsi... Şimdi onun tedavisiyle 2. aşamada. Ben buradan dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de en güzel hocalarımız seanslar, terapilerle ilgileniyor. Kızımla ilgileniyorum her şeyin iyi yönünden bakmaya çalışıyorum sonuçta hep böyle geçmeyecek. Onun bir 'baba' demesi yetiyor bana."