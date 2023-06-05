05 Haziran 2023, Pazartesi
Sinan Özen kızının tedavi sürecini anlattı itirafı yürek yaktı: Mezar yeri bile hazırdı
2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in Neva ve Sanberk adından ikiz çocukları olmuştu. Ancak Neva bebek yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 12 ay boyunca küvözde yaşamıştı. 7 kez ameliyat geçiren kızının son operasyondaki kritik durumunu ve yaşadığı süreci anlatan Sinan Özen, "Bunu eşim de burada ilk defa duyacak ama ben çocuğumun mezarlık yerini de hazırlamıştım, doktorlara da aramızda kalacak her şey çocuk da burada tedavi olacak eşim hiçbir şey bilmeyecek dedim" dedi.
Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:10
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