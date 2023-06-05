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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

4 kızı olan Acun Ilıcalı 2020 yılında ilk kez dede olma heyecanı yaşamıştı. Ünlü televizyoncunun ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı, babasının sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Torunu Begüm ve kızı Melisa'nın deniz keyfini paylaşan Acun Ilıcalı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yapmadan edemedi. İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:57
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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

Zaman zaman çocuklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Ilıcalı, son olarak torunu Begüm ve kızı Melisa'nın fotoğrafını yayınladı.

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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yapmadan edemedi. İşte o paylaşım...

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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin yanı sıra küçük teyzesi Melisa'ya da benzetildi.

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Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

Annesi babası kadar ünlü olan ve Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarının büyük kısmında yer alan Melisa Ilıcalı için "Küçük Şeyma" yorumları yapılıyordu.