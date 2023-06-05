Acun Ilıcalı torununu paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! Dedesinin kopyası

4 kızı olan Acun Ilıcalı 2020 yılında ilk kez dede olma heyecanı yaşamıştı. Ünlü televizyoncunun ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı, babasının sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Torunu Begüm ve kızı Melisa'nın deniz keyfini paylaşan Acun Ilıcalı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yapmadan edemedi. İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...