Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e romantik kutlama geldi. 37 yaşına giren oyuncu doğum günü için parti verdi. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit'ten de doğum günü paylaşımı geldi. İşte Burak Özçivit'in Fahriye Evcen paylaşımı...