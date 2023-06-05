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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e romantik kutlama geldi. 37 yaşına giren oyuncu doğum günü için parti verdi. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit'ten de doğum günü paylaşımı geldi. İşte Burak Özçivit'in Fahriye Evcen paylaşımı...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:37
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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olma mutluluğu yaşaya Fahriye Evcen, hızla doğum kilolarından kurtuldu.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Kısa sürede eski fit haline geri dönerken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit'ten de romantik kutlama geldi.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e romantik kutlama! “Aşkım iyi ki...”

Doğum günü kutlamasından fotoğraflarını yayınlayan Özçivit, "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" dedi.