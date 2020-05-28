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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

Sinan Özen, 4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Şubat ayında ise ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz birkaç aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Daha önce Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi |Video SİNAN ÖZEN KIZININ SON DURUMUNU AÇIKLADI!

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:18
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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

Sevilen şarkıcı Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması" diyen Sinan Özen, bir de video yayınladı...

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi

NEVA CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR

"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."