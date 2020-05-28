Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Attıkları her adımla olay olmayı başaran çift, şimdi de kıskançlık kriziyle gündeme geldi. İddialara göre, Los Angeles'ta birbirlerine 5 dakikalık mesafede yaşayan Prens Harry-Meghan Markle çifti ile Adele sık sık bir araya gelmeye başladı. Ortalığı karıştıran ise Adele'in Prens Harry'e sunduğu 'İstediğin zaman evime gelebilirsin' teklifi oldu.