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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Attıkları her adımla olay olmayı başaran çift, şimdi de kıskançlık kriziyle gündeme geldi. İddialara göre, Los Angeles'ta birbirlerine 5 dakikalık mesafede yaşayan Prens Harry-Meghan Markle çifti ile Adele sık sık bir araya gelmeye başladı. Ortalığı karıştıran ise Adele'in Prens Harry'e sunduğu 'İstediğin zaman evime gelebilirsin' teklifi oldu.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:44
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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Yeni Zelanda'da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman's Day'e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele'in bu teklifinin Meghan Markle'ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini artırdığı belirtildi.

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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

'KIZIL SEVMEM AMA PRENS HARRY İSTİSNA OLABİLİR'

Öte yandan söylentilerin ardından Adele'in 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry'nin istisna olabileceğini söylüyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry arasında Adele krizi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Glamour'da 2011'de gerçekleştirilen röportajda Adele, "Prens Harry'nin peşindeyim. Kızıl saçlılarla birlikte olmayacağımı söylediğimi biliyorum ama o Prens Harry! Gerçekten düşes olabilirim. Onunla vakit geçirmek isterdim. Eğlenceli birine benziyor" dedi.