Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! "Araftayız diyebiliriz…”

"ARAFTAYIZ, HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. v