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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! "Araftayız diyebiliriz…”
Sinan Özen, 4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Şubat ayında ise ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Hastalığı nedeniyle 6 kez ameliyat olan Neva'nın son sağlık durumunu anlatan Özen "Araftayız diyebiliriz, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz Rüya gibi ama umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:52
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