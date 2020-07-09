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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! "Araftayız diyebiliriz…”

Sinan Özen, 4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Şubat ayında ise ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Hastalığı nedeniyle 6 kez ameliyat olan Neva'nın son sağlık durumunu anlatan Özen "Araftayız diyebiliriz, hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz Rüya gibi ama umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:52
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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Araftayız diyebiliriz…”

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Araftayız diyebiliriz…”

"ARAFTAYIZ, HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. v

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Araftayız diyebiliriz…”

Şuanda da araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Araftayız diyebiliriz…”

"EŞİMLE BERABER MASALLAR OKUYORUZ"

Eşinin ve diğer çocuğunun durumuyla Bilgi veren Özen, "Diğer çocuğumuzun durumu iyi, o bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var. Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için.

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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Araftayız diyebiliriz…”

Allahım her çocuğu anne ve babasına bağışlasın. İnşallah bu çalışma diğer Neva bebeklere ışık ve umut olur. Eşim ve ben Nevaya masallar okuyoruz. Doktorlarımızın tavsiyesiyle anne baba diyaloğunu kesmeden onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben onunla sohbet ediyorum, onunla gerçekleştireceğim hayallerimi biriktiriyorum" diye konuştu.