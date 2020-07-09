Hakan Muhafız 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Netflix'in ilk Türk dizisi olarak 14 Aralık 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan Hakan Muhafız'ın 4. sezonu yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hakan Muhafız'ın 5. sezonu heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı? İşte cevaplar...