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Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
Hakan Muhafız 4. sezon yayınlandı. Netflix platformunda yayınlanan Hakan Muhafız'ın 4. sezonunda Hakan geçmişe dönüyor ve Vezir'in bir eşyasını çalarak tanıdık simayla karşılaşıyor. Geçmişte iksir arayan Hakan, Vezir'e karşı ölümcül plana kulak misafiri oluyor. Yeni sezonu tamamlayan seyirciler, 5. sezonu beklemeye başladı. Peki, Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:03Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:17