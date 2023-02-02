Sinan Özen kızı için dua istedi: “Önümüzde sıkıntılı bir dönem var”

"BAŞKA BİR ŞEYE BAKMAYA GEREK YOK"

Sinan Özen, YouTube'daki tıklanmaların gerçek değer ifade etmediğini söyledi. Sokaktaki halkın gerçek değer olduğunu vurgulayan şarkıcı; "Sokağa çıktığınızda insanlar 'Dün akşam sizi izledik, çok güzeldi' dediği zaman daha başka bir şeye bakmaya gerek yok. Algı yaratmak adına birtakım manipülasyonlar olabilir. Ben sahiciliği sevdiğim için sahici olmak daha doğru. İyi işin sokakta her zaman karşılığı vardır. Oradaki rakam gerçek değer değil. Ben şarkıya ve totale bakarım. Bugüne kadar yaptığımız single'larda çok güzel çizgide gidiyoruz. Bundan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.