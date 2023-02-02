Sinan Özen kızı için dua istedi: “Önümüzde sıkıntılı bir dönem var”
Şarkıcı Sinan Özen 216 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuş ve 2020 yılında da ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Sağlık problemleri olan Neva hastaneye yatırılmış ve birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Stüdyosunda gazetecileri ağırlayan usta şarkıcı kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinden dua istedi.
Giriş Tarihi: 02.02.2023
11:00
Sanat hayatındaki 40'ıncı yılı geride bırakan Sinan Özen, Beşiktaş'ta bulunan müzik stüdyosunun kapılarını önceki gün gazetecilere açtı. Kariyerinden, playback'e kadar birçok farklı konuya değinen ünlü isim; minik kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Şarkıcı, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.
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"HEPSİNDE YAŞANMIŞLIKLAR VAR"
40 yıllık sanat hayatına 22 single ve 18 albüm sığdırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sinan Özen, "Bu eserlerin hepsinde yaşanmışlıklar var. Hepsi karşılıklı alınan duyguların paylaşımı. Şarkılarımda her zaman bir hikâye olsun istiyorum. Dinleyen de kendinden bir şey yakalasın" diye konuştu.
"BAŞKA BİR ŞEYE BAKMAYA GEREK YOK"
Sinan Özen, YouTube'daki tıklanmaların gerçek değer ifade etmediğini söyledi. Sokaktaki halkın gerçek değer olduğunu vurgulayan şarkıcı; "Sokağa çıktığınızda insanlar 'Dün akşam sizi izledik, çok güzeldi' dediği zaman daha başka bir şeye bakmaya gerek yok. Algı yaratmak adına birtakım manipülasyonlar olabilir. Ben sahiciliği sevdiğim için sahici olmak daha doğru. İyi işin sokakta her zaman karşılığı vardır. Oradaki rakam gerçek değer değil. Ben şarkıya ve totale bakarım. Bugüne kadar yaptığımız single'larda çok güzel çizgide gidiyoruz. Bundan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.
"KIZIM ZOR OLAN DÖNEMİ ATLATTI"
Özen, sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçiren 3 yaşındaki kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Özen, "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.