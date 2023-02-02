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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

Mehmet Ali Erbil bir dönem Çarkıfelek yarışmasında birlikte çalıştığı Çağla Şıkel hakkında skandal açıklamalar yaptı. "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyen Erbil daha sonra pişman olur özür dilese de işe yaramadı. Ünlü model, aynı zamanda sevgilisi olan Nail Gönenli aracılığıyla Mehmet Ali Erbil'e dava açıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:34
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Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

Son dönemde gündeme gelmenin yolunu 'çirkin sözlerde' bulan Mehmet Ali Erbil, yeni bir skandala imza attı.

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Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

Geçtiğimiz gün Çağla Şıkel'ın sunduğu bir programa katılan Erbil, güzel modelin yayında kendisiyle Çarkıfelek döneminde beraber çalıştığını söylememesine çok bozuldu. Dün ise bir canlı yayında iki çocuk annesi Çağla Şıkel için haddini aşan açıklamalar yaptı.

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Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

65 yaşındaki eski şovmen, Şıkel için şu çirkin sözleri sarf etti:

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Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

"Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın!"

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Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle

ERBİL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Sözlerinden pişman olan Mehmet Ali Erbil akşam saatlerinde flaş bir açıklama yaptı.