02 Şubat 2023, Perşembe
Mehmet Ali Erbil’in özrü işe yaramadı! Skandal sözler sonrası Çağla Şıkel’den ilk hamle
Mehmet Ali Erbil bir dönem Çarkıfelek yarışmasında birlikte çalıştığı Çağla Şıkel hakkında skandal açıklamalar yaptı. "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyen Erbil daha sonra pişman olur özür dilese de işe yaramadı. Ünlü model, aynı zamanda sevgilisi olan Nail Gönenli aracılığıyla Mehmet Ali Erbil'e dava açıyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:34
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