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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den sosyal medyayı sallayan poz

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Sık sık oğullarıyla paylaşım yapan çift bugüne kadar yüzünü kameralara göstermedi. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin yeni karelerini hala Melisa Tatlıtuğ, yayınladı. Baba oğulun pozları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:23
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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den sosyal medyayı sallayan poz

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yaklaşık 10 ay önce ilk kez anne-baba olmuşlardı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den sosyal medyayı sallayan poz

Sosyal medyadan sık sık çocuklarını paylaşan ikili bugüne kadar Kurt Efe'nin yüzünü göstermedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den sosyal medyayı sallayan poz

HALASI PAYLAŞTI

Babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği söylenen Kurt Efe'yi son olarak halası Melisa Tatlıtuğ paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den sosyal medyayı sallayan poz

Ağabeyi ve yeğeni Kurt Efe'nin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den sosyal medyayı sallayan poz

"2 ADAM"

Ardından bir kare daha paylaşan Tatlıtuğ, bu karede de "2 Adam" ifadelerini kullandı.