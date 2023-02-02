Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den sosyal medyayı sallayan poz

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Sık sık oğullarıyla paylaşım yapan çift bugüne kadar yüzünü kameralara göstermedi. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin yeni karelerini hala Melisa Tatlıtuğ, yayınladı. Baba oğulun pozları sosyal medyayı salladı.