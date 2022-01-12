12 Ocak 2022, Çarşamba
Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor
Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde yeniden kriz çıktı. Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması sonucu çıkan haberleri doğrulayan Sinan Akçıl, "Şu an çözmeye çalışıyoruz" dedi. Eşinin yaptığı açıklamaya sinirlenen Kıratlı'nın boşanma davası açmaya hazırlandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:37
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