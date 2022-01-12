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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde yeniden kriz çıktı. Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması sonucu çıkan haberleri doğrulayan Sinan Akçıl, "Şu an çözmeye çalışıyoruz" dedi. Eşinin yaptığı açıklamaya sinirlenen Kıratlı'nın boşanma davası açmaya hazırlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:37
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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

Şubat 2021'de ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, önceki gün iddiaları doğrulamıştı.

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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

Akçıl, "Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz" demişti.

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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

Aynı gün "Magazin Masası" programına konuşan Kıratlı ise, "Her zamanki tartışmalarımızdı. Aramızda hata ya da özürlük bir durum yok. Aynı evdeyiz" diye konuşmuştu.

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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

Magazin Masası'nın iddiasına göre eşinin açıklamalarını gören Kıratlı, soluğu avukatının yanında aldı. Oyuncu, Akçıl'a boşanma davası açmak için işlemleri başlattı.

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Sinan Akçıl’ın açıklamaları kızdırdı! Burcu Kıratlı boşanma davası açıyor

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı.