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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, Melisa Ural ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı. Müstakbel damadı ile poz veren Hakan Ural'dan kızı Melisa'nın ilişkisi ile ilgili ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 17:11
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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Zehra Çilingiroğlu, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.

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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı hızlı çıktı. Gönlünü bir başka ünlü güzele kaptırdı.

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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Müstakbel damat, artık aileye girdi.

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Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

GÖZLERDEN UZAK

Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü.