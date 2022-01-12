Hakan Ural Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı ile ilgili ilk kez konuştu!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, Melisa Ural ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı. Müstakbel damadı ile poz veren Hakan Ural'dan kızı Melisa'nın ilişkisi ile ilgili ilk açıklama geldi.