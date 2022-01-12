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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının bir klasik haline gelen dizisi Arka Sokaklar'ın 610. Bölüm fragmanındaki bir sahne izleyenleri şok etti. Sevilen dizinin başrol karakterlerinden birisi olan Rıza Baba vuruldu ve diziden ayrılma dedikodularının fitili ateşlendi. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümü için geri sayıma geçildi. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:12
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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Görenler gözlerine inanamıyor! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Kanal D ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi bir klasik haline geldi. Yaklaşık 16 yıldır ekran macerasına devam eden dizinin son bölüm fragmanında, Zafer Ergin karakterinin hayat verdiği Rıza Baba karakterinin vurulduğu görülüyor. Ergin'in diziden ayrılacağı dedikodularının çıkmasıyla birlikte, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü sorusuna da cevap aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar 2006 yılından beri ara vermeden ekran macerasına devam ediyor.

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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı dizinin başrol oyuncusu Zafer Ergin ise aralıksız dizide yer alıyor ve Rıza Baba karakterine hayat veriyor.

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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Dizide bugüne kadar birçok badireyi atlatan Rıza Baba'nın son bölümde vurulmasıyla birlikte diziden ayrılacağı öne sürüldü.

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Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Seyircileri üzen bu gelişmenin akabinde gelen 610. bölüm 2. fragmanı da iddialara güç kattı. Fragmanda dikkat çeken sahneler izleyenleri meraklandırdı.