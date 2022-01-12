Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının bir klasik haline gelen dizisi Arka Sokaklar'ın 610. Bölüm fragmanındaki bir sahne izleyenleri şok etti. Sevilen dizinin başrol karakterlerinden birisi olan Rıza Baba vuruldu ve diziden ayrılma dedikodularının fitili ateşlendi. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümü için geri sayıma geçildi. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı?