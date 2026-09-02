Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?"

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem ve Ada'nın okul heyecanına ortak oldu. Çift, çocuklarını ilk günlerinde yalnız bırakmazken, Aslışah Alkoçlar duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, üç yıl önce Dubai'ye taşınmıştı. Çift, bu kez çocuklarının okul heyecanını yaşadı. Eylül 2021'de dünyaya gelen oğulları Cem ile Şubat 2023 doğumlu kızları Ada, Dubai'de okula başladı.

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, çocuklarının eğitim hayatındaki ilk günlerinde onları yalnız bırakmadı. Çift, Cem ve Ada'yı Dubai'deki Harrow International School'a götürerek okulun ilk gün heyecanına birlikte ortak oldu.

ÇOCUKLARININ İLK OKUL GÜNÜNÜ PAYLAŞTI Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarının üniformalarıyla çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygularını da dile getiren Alkoçlar, paylaşımına şu notu düştü: "Okuldaki ilk gün, üniformalarıyla ilk kez... Ne ara bu kadar büyüdünüz? Bir yandan zamanın yavaşlamasını sessizce dilerken, diğer yandan kalbim gururla dolup taşıyor. Yeni ve güzel bir sayfa açılıyor... Haydi, ışıldayın canlarım."

DUBAİ'DE YENİ BİR HAYAT KURDULAR Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, yaklaşık üç yıl önce Dubai'ye taşınarak burada yeni bir hayat kurmuştu.

Çiftin yanı sıra Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi nedeniyle Dubai'de yaşamaya başlamıştı.