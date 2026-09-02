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Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem ve Ada'nın okul heyecanına ortak oldu. Çift, çocuklarını ilk günlerinde yalnız bırakmazken, Aslışah Alkoçlar duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 1

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, üç yıl önce Dubai'ye taşınmıştı. Çift, bu kez çocuklarının okul heyecanını yaşadı. Eylül 2021'de dünyaya gelen oğulları Cem ile Şubat 2023 doğumlu kızları Ada, Dubai'de okula başladı.

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 2

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, çocuklarının eğitim hayatındaki ilk günlerinde onları yalnız bırakmadı. Çift, Cem ve Ada'yı Dubai'deki Harrow International School'a götürerek okulun ilk gün heyecanına birlikte ortak oldu.

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 3

ÇOCUKLARININ İLK OKUL GÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarının üniformalarıyla çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygularını da dile getiren Alkoçlar, paylaşımına şu notu düştü:

"Okuldaki ilk gün, üniformalarıyla ilk kez... Ne ara bu kadar büyüdünüz? Bir yandan zamanın yavaşlamasını sessizce dilerken, diğer yandan kalbim gururla dolup taşıyor. Yeni ve güzel bir sayfa açılıyor... Haydi, ışıldayın canlarım."

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 4

DUBAİ'DE YENİ BİR HAYAT KURDULAR

Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, yaklaşık üç yıl önce Dubai'ye taşınarak burada yeni bir hayat kurmuştu.

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 5

Çiftin yanı sıra Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi nedeniyle Dubai'de yaşamaya başlamıştı.

Hülya Koçyiğit'in torunları okullu oldu: "Ne ara bu kadar büyüdünüz?" 6

Böylece iki kardeşin aileleri, çocuklarının eğitim hayatı için Dubai'de buluşmuş oldu.

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