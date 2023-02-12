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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla'ya kavuştu

Depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyası başlatıldı. 6 Şubat'tan beri düzenlenen yardım kampanyalarına destek veren isimlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu. Karnı burnunda olarak çalışmalara katılan Kaya'dan bir güzel haber geldi. Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:00
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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu

Tüm Türkiye yüzyılın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere 10 ilde yıkımlara sebep oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimlerden arasında 9 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya da vardı.

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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu

Karnı burnunda olan oyuncu Hazal Kaya depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı.

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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu

Yardım çağrılarında da bulunan Hazal Kaya'dan haber geldi.

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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu

Hazal Kaya'nın kızı Süreyya Leyla dünyaya geldi.

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Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu

Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla ile ikinci kez anne oldu.