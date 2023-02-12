HaberlerGaleriHazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla'ya kavuştu
Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! Kızı Süreyya Leyla'ya kavuştu
Depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyası başlatıldı. 6 Şubat'tan beri düzenlenen yardım kampanyalarına destek veren isimlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu. Karnı burnunda olarak çalışmalara katılan Kaya'dan bir güzel haber geldi. Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı.
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:00Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:00