Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar
"Konuşanlar" programıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı ressam sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi. New York'taki Türkevi'nde hayatını birleştiren çiften merakla beklenen kareler ise geldi.
Magazin dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, özel hayatındaki mutlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki başarılı komedyen, New York'ta bulunan Türkevi'nde düzenlenen sade bir törenle ressam Duygu Karabaş ile nikah masasına oturdu.
NEWYORK'TAN SÜRPRİZ POZLAR
Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, nikahtan ilk kareleri "Dün böyle bir şey oldu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU
Evlilik haberiyle hayranlarını şaşırtan çifte, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Ebru Şahin, İbrahim Selim, Derya Uluğ, Sinan Akçıl, Yasemin Sakallıoğlu, Cemal Can Cansever ve Pınar Sabancı, Alper Rende gibi birçok ünlü isim, yeni evli çifti ilk kutlayanlar arasında yer aldı.
"NİŞAN YAPMADIK, İSTEMEYE GİTTİK" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde nişanlandığına dair iddialarla gündeme gelen ve 4 milyon liralık saat hediyesiyle konuşulan Hasan Can Kaya, o dönem çıkan haberlere açıklık getirmişti.
Basına yansıyan görüntülerin nişan olmadığını belirten ünlü komedyen, "Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. İstemeye giderken 50 kişi olacağımız için bir yer tutalım dendi. Medya da bunu nişan diye yazdı" ifadelerini kullanmıştı.