Hasan Can Kaya , YouTube ve dijital platformlarda yayınladığı Konuşanlar adlı talk show programı ile tanınan Türk komedyen, senarist ve stand-up sanatçısıdır . 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de doğan Kaya, aslen Malatyalıdır. Kariyerine lise yıllarında sinema sektöründe reji asistanı olarak başlamış ve uzun yıllar komedi programlarında senaristlik yapmıştır

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, akademik eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladıktan sonra kariyerine iletişim ve pazarlama alanında yön verdi. Temmuz 2024 itibarıyla Fing İstanbul ajansında Yönetici Ortak (Managing Partner) olarak görev yapmaya başlayan Karabaş, yaratıcı projeler ve stratejik iletişim alanında uzmanlaştı.

Sanatçı kimliğiyle de dikkat çeken Karabaş, dijital sanat alanında üretimler yapıyor. Özellikle insan ifadelerini farklı bir bakış açısıyla ele aldığı "Duygusuz Portreler" isimli dijital sergisi, sanat çevrelerinde dikkat çekmiştir.

Duygu Karabaş, Hasan Can Kaya ile olan ilişkisini ve kişisel hayatını medyanın spot ışıklarından uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle tam doğum tarihi ve aslen nereli olduğu gibi detaylar net olarak bilinmiyor. Ancak genç ve başarılı bir iş kadını olarak profil çizen Karabaş'ın, Hasan Can Kaya (36) ile benzer yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.