CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Konuşanlar" programıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı ressam sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi. New York'taki Türkevi'nde hayatını birleştiren çiften merakla beklenen kareler ise geldi.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 1

Magazin dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, özel hayatındaki mutlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki başarılı komedyen, New York'ta bulunan Türkevi'nde düzenlenen sade bir törenle ressam Duygu Karabaş ile nikah masasına oturdu.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 2

NEWYORK'TAN SÜRPRİZ POZLAR

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, nikahtan ilk kareleri "Dün böyle bir şey oldu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 3

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU

Evlilik haberiyle hayranlarını şaşırtan çifte, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Ebru Şahin, İbrahim Selim, Derya Uluğ, Sinan Akçıl, Yasemin Sakallıoğlu, Cemal Can Cansever ve Pınar Sabancı, Alper Rende gibi birçok ünlü isim, yeni evli çifti ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 4

"NİŞAN YAPMADIK, İSTEMEYE GİTTİK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde nişanlandığına dair iddialarla gündeme gelen ve 4 milyon liralık saat hediyesiyle konuşulan Hasan Can Kaya, o dönem çıkan haberlere açıklık getirmişti.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 5

Basına yansıyan görüntülerin nişan olmadığını belirten ünlü komedyen, "Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. İstemeye giderken 50 kişi olacağımız için bir yer tutalım dendi. Medya da bunu nişan diye yazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 6

Lükse düşkün olmadığını vurgulayan Kaya, saat iddialarını da kesin bir dille yalanlamıştı.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 7

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, YouTube ve dijital platformlarda yayınladığı Konuşanlar adlı talk show programı ile tanınan Türk komedyen, senarist ve stand-up sanatçısıdır. 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de doğan Kaya, aslen Malatyalıdır. Kariyerine lise yıllarında sinema sektöründe reji asistanı olarak başlamış ve uzun yıllar komedi programlarında senaristlik yapmıştır

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya evlendi! New York'tan sürpriz pozlar 8

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, akademik eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladıktan sonra kariyerine iletişim ve pazarlama alanında yön verdi. Temmuz 2024 itibarıyla Fing İstanbul ajansında Yönetici Ortak (Managing Partner) olarak görev yapmaya başlayan Karabaş, yaratıcı projeler ve stratejik iletişim alanında uzmanlaştı.

Sanatçı kimliğiyle de dikkat çeken Karabaş, dijital sanat alanında üretimler yapıyor. Özellikle insan ifadelerini farklı bir bakış açısıyla ele aldığı "Duygusuz Portreler" isimli dijital sergisi, sanat çevrelerinde dikkat çekmiştir.

Duygu Karabaş, Hasan Can Kaya ile olan ilişkisini ve kişisel hayatını medyanın spot ışıklarından uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle tam doğum tarihi ve aslen nereli olduğu gibi detaylar net olarak bilinmiyor. Ancak genç ve başarılı bir iş kadını olarak profil çizen Karabaş'ın, Hasan Can Kaya (36) ile benzer yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin