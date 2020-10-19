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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt
Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturması beklenen Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ile ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Akçıl çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 14:16
İkinci kez evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın sürpriz ayrılığının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrılık haberlerinin ardından Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya sosyal medya üzerinden cevap geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.
38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.