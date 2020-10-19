Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturması beklenen Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ile ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Akçıl çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.