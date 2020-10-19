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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturması beklenen Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ile ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Akçıl çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 14:16
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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

İkinci kez evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın sürpriz ayrılığının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

Ayrılık haberlerinin ardından Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya sosyal medya üzerinden cevap geldi.

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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

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Sinan Akçıl’dan hamile sevgili iddialarına yanıt

38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.