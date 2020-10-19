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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Yener yeni tarzıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Hande Yener yeni tarzıyla sosyal medyada alay konusu oldu!
Yeni albümü 'Carpe Diem' için bambaşka bir tarza bürünen Hande Yener sevenlerinden beğeni almıştı. İtalyan bir modacıyla tanışan Yener'in havalı imajı kısa sürdü. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada alay konusu oldu.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 14:35
Ünlü sanatçı Hande Yener'in İtalya üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener yeni albümü 'Carpe Diem' için İtalya- Milano'da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı. Stiline İtalyan moda danışmanı Gabriele Papi karar vermişti.
Ancak pop yıldızının önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı.
Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti.
Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.