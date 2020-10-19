Hande Yener yeni tarzıyla sosyal medyada alay konusu oldu!

Yeni albümü 'Carpe Diem' için bambaşka bir tarza bürünen Hande Yener sevenlerinden beğeni almıştı. İtalyan bir modacıyla tanışan Yener'in havalı imajı kısa sürdü. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada alay konusu oldu.