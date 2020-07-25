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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!
Ocak 2019'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları tartışmalar sonucu Eylül ayında tek celsede boşanmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift Kasım ayında yeniden bir araya geldi. Çift sık sık yeniden evlenecekleri haberleriyle gündeme gelirken Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya servet değerinde hediye geldi. 31 yaşına basan Kıratlı için doğum günü partisi organize eden Sinan Akçıl, sevgilisi için servet değerinde bir yüzük tasarlattı.
Giriş Tarihi: 25.07.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 11:46
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