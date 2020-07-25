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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!

Ocak 2019'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları tartışmalar sonucu Eylül ayında tek celsede boşanmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift Kasım ayında yeniden bir araya geldi. Çift sık sık yeniden evlenecekleri haberleriyle gündeme gelirken Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya servet değerinde hediye geldi. 31 yaşına basan Kıratlı için doğum günü partisi organize eden Sinan Akçıl, sevgilisi için servet değerinde bir yüzük tasarlattı.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 11:46
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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya doğum günü hediyesi olarak servet değerinde bir yüzük tasarlattı. Burcu Kıratlı, "Benim için dünyanın en güzel hediyesi; sevilmek" diye konuştu.

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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş ancak Eylül ayında boşanmışlardı. Ayrılığa çok fazla dayanamayan çift Kasım ayında yeniden bir araya gelmişlerdi.

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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!

Önceki gün 31 yaşına basan Burcu Kıratlı için Sinan Akçıl A'dan Z'ye her şeyi kendi organize ettiği bir kutlama düzenledi. Akçıl, Burcu Kıratlı'ya servet değerindeki pırlanta bir yüzük hediye etti.

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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!

Yüzüğün bir evlilik teklifi olmadığını söyleyen Akçıl, "Yüzüğü özel tasarlattım. Ama bu bir evlenme teklifi değil. Onun zamanı ve yeri ayrı. Daha büyük ve güzel olacak" dedi.

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Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya servet değerinde hediye!