Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Magazin camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası kriz çıktı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sosyal medya hesabından sildi. Aile büyüklerinin de tepki gösterdiği İzzet Özilhan eşinde özür diledi.