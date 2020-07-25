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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Magazin camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası kriz çıktı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sosyal medya hesabından sildi. Aile büyüklerinin de tepki gösterdiği İzzet Özilhan eşinde özür diledi.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 12:42
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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu. 17 Temmuz'da evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftten Yasemin Özilhan, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Seninle birlikte nice yıllarımıza, iyi ki hayatımdasın" yazmıştı.

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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Üç gün sonra ise manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notuyla açıklamıştı.

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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; sosyetik güzel, Ezgi Öcel'in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrendi. Önce inanmayan, sonra şoke olan Yasemin Özilhan, çok üzüldü, kırıldı ve kızdı.

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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Aile büyüklerinin de tepki gösterdiği İzzet Özilhan, "Instagram'da gezerken keşfet kısmında karşıma çıktı" diyerek, eşinden özür diledi. Bunun üzerine Yasemin Özilhan, Instagram'dan sildiği eşini yeniden takibe aldı.

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Ezgi Öcel’in ifşası sonrası İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!