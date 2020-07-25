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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi
Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başlarken dün akşam ekrana gelen yeni bölümde diskalifiye şoku yaşandı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye'de üçü düellolar başladı. Jürinin 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölümde yaşanan diskalifiye gece damga vurdu.
Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 11:00
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