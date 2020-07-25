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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başlarken dün akşam ekrana gelen yeni bölümde diskalifiye şoku yaşandı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye'de üçü düellolar başladı. Jürinin 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölümde yaşanan diskalifiye gece damga vurdu.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 11:00
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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu.

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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Yarışmada üçlü düellolar başladı. Masterchef olabilmek için mücadele eden isimlerden Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad dün akşam düelloya çıktı.

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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Jürinin yarışmacılara 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölüme diskalifiye şoku damga vurdu.

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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Sürenin sonunda şeflerin yemeğini tatmasını bekleyen Mohammed Ayad, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri ile şoke oldu.

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MasterChef’te diskalifiye şoku! O hatayı affetmedi

Yaptığı hatayı fark etmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.