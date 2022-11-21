21 Kasım 2022, Pazartesi
Sinan Akçıl'dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum
Mayıs ayında Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl, kısa süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bakırköy'de bir mekanın açılışına katılan şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Aleyna Kalaycıoğlu ile haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulayan Akçıl, son olarak "Her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:02
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