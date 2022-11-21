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Sinan Akçıl'dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

Mayıs ayında Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl, kısa süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bakırköy'de bir mekanın açılışına katılan şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Aleyna Kalaycıoğlu ile haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulayan Akçıl, son olarak "Her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:02
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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

"ALEYNA TİLKİ'Yİ GEÇECEK"

Akçıl, son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' programı ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ile single çıkarmıştı. Ünlü şarkıcı, yarışma sonrası şarkıcılığa adım atan Aleyna hakkında, "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" açıklamasını yapmıştı. Kalaycıoğlu, bu sözler sonrası popçunun konserinde kısa süreli olarak sahne almıştı. İkili, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Paris'e gitmişti.

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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

"İŞLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Tüm bu yaşananlardan sonra Sarıyer'de görüntülenen Burcu Kıratlı, Akçıl ve Kalaycıoğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

"Paris'e gitmelerinin işle ilgili olduğunu düşünüyorum. Annesi ile daha önce şarkı istemeye de gelmişlerdi, 'Sinan abi' diyordu. Hevesli bir kız, bence güzel bir iş birliği yapacaklar."

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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: Nazar değdiğine inanıyorum

"AŞK HABERLERİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİM"

Önceki gece, söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Talha Yıldırım'ın seslendireceği 'Tektaş' şarkısının klip çekimi gerçekleşti. Klip çekimi esnasında sorulara yanıt veren Sinan Akçıl, muhabirlerin, "Paris tatili nasıl geçti?" sorusuna verdiği "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal" cümleleri ile güldürdü ve şöyle devam etti: