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Haberler Galeri Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Hadise ile olaylı ayrılığıyla gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, Kuveytli güzel Rawan Bin Hussain'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak birlikteliğin ardından reklam çıktı. İddiaya göre dedikodulardan bunalan iş insanı çareyi reklam aşkında aradı. Bunun için de Rawan Bin Hussain'le anlaştı. Mehmet Dinçerler, Kuveytli güzele bakın kaç para ödedi...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:33
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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

İş adamı, Hadise'den boşandıktan sonra çıkan dedikoduların önünü kesmek için reklam aşkı yaşadı.

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Dinçerler, iddiaya göre Kuveytli güzel Rawan Bin Hussain'e de bunun için yaklaşık 95 bin TL verdi

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Takvim'in haberine göre; Hadise ile yaklaşık 4.5 aylık evliliğini 30 Eylül'de bitiren Mehmet Dinçerler, hızlı davranmıştı. Dinçerler, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanıştığı Kuveytli model Rawan Bin Hussain ile yakınlaştı.

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Sürpriz ikilinin daha sonra da Maçka'daki bir otelde buluşmaları samimiyetin ilerlediğini gözler önüne serdi.

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi

Hatta Rawan Bin Hussain, sosyal medyasından da 50 bin TL'lik lüks bir çanta ile dev bir buketi paylaşarak Dinçerler'in kendisine yaptığı jestlerle şov yaptı.