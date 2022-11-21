21 Kasım 2022, Pazartesi
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında skandal iddia! Rawan Bin Hussain’le sevgili olmak için para ödedi
Hadise ile olaylı ayrılığıyla gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, Kuveytli güzel Rawan Bin Hussain'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak birlikteliğin ardından reklam çıktı. İddiaya göre dedikodulardan bunalan iş insanı çareyi reklam aşkında aradı. Bunun için de Rawan Bin Hussain'le anlaştı. Mehmet Dinçerler, Kuveytli güzele bakın kaç para ödedi...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:33
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