Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Seray Kaya, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselirken güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski hali ortaya çıktı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...