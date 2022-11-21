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Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Seray Kaya, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselirken güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski hali ortaya çıktı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 14:00
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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Seray Kaya sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

Duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski fotoğrafları ise görenleri hayrete düşürdü.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

Güzel oyuncunun o fotoğraflarını görünce şoke olacaksınız...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

Özgü Kaya

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya estetikle bambaşka biri olmuş! Eski halini kimse tanıyamadı

Özgü Kaya